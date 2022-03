Bild: dpa

„Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass der Name zu ihm passte“

Auch eine Kylie Jenner liegt mal falsch. Die kalifornische Realitydarstellerin und Unternehmerin ließ die Fans jetzt bei Instagram wissen, sich bei dem Namen ihres zweiten Kindes vergriffen zu haben. „Unser Sohn heißt nicht mehr Wolf. Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass der Name zu ihm passte“, schrieb Jenner über ihr zweites Kind mit dem Rapper Travis Scott. Nach der Geburt vor sechs Wochen hatte die Vierundzwanzigjährige vorerst keinen Namen angegeben. Später teilte sie mit, sich für „Wolf“ entschieden zu haben. Wie das Neugeborene künftig heißt, verriet Jenner vorerst nicht. Dafür ließ sie ihre Anhänger per Video bei YouTube aber an Schwangerschaftstest, Baby Shower und Entbindung teilhaben. In dem fast zehn Minuten langen Film sind auch die Tanten ihres zweiten Kindes, Kim, Khloé und Kourtney Kardashian, zu sehen. Jenner war Anfang 2018 zum ersten Mal Mutter geworden. Knapp zwei Jahre nach der Geburt ihrer Tochter Stormi trennte sie sich von deren Vater Scott. Während des gemeinsamen Corona-Lockdowns kam die Gründerin des nach ihr benannten Kosmetikunternehmens dem Rapper („Antidote“) aber wieder näher. (ceh.)