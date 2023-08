Es ist noch kein Jahr her, da zeigte sich Fürst Albert II. von Monaco erstmals ­öffentlich mit seinen beiden nichtehe­lichen Kindern in New York.

Tochter Jazmin Grace Grimaldi ist Schauspielerin in Kalifornien und inzwischen schon 31 Jahre alt. Ihre Mutter, Tamara Rotolo, arbeitete als Kellnerin, als sie im Sommer 1991 den damaligen Prinzen traf.

Alexandre Grimaldi wird in wenigen Tagen 20. Seine Mutter Nicole Coste, eine ehemalige Flugbegleiterin der Air France aus Togo, hatte das Foto von den dreien aufgenommen und später auch auf Instagram veröffentlicht.

Während die Tochter 14 Jahre darauf warten musste, von Albert akzeptiert zu werden, hatte der Sohn das Glück, dass sich der Vater schon zu Alexandre bekannte, als dieser erst vier Monate alt war. Das sie für den Sohn eine Erleichterung gewesen, wie er am Mittwoch erstmals in einem Interview sagte, das er zusammen mit seiner 51 Jahre alten Mutter dem französischen Magazin „Point de Vue“ gab.

Darin spricht er auch davon, wie fürsorglich seine Eltern seien. Zu seinem Vater habe er ein inniges Verhältnis. Ihn störe es, als „unehelich“ bezeichnet zu werden. Weder sein Vater noch seine Mutter seien verheiratet gewesen, „als ich geboren wurde“. Sie hätten darum keinen Ehebruch begangen. Auch dass ihm oftmals der Geburtsname seiner Mutter angehängt werde, sei falsch. Es sei kulturell üblich, den Namen des ­Vaters zu tragen, wenn man seit der ­Geburt von diesem anerkannt werde.

„Ich habe mich nie Coste oder Coste-Grimaldi genannt. Auf keinem Ausweis, in der Schule oder auf meinen Diplomen. Wer mich so nennt, tut dies in böswilliger Absicht.“ Die Medien würden überhaupt meist negativ über ihn und seine Mutter berichten, und auch, dass sein Vater sich kaum um ihn gekümmert habe. Das Gegenteil sei der Fall: Er habe eine glückliche Kindheit verbracht.

Sowohl Alexandre Grimaldi als auch seine ältere Halbschwester sind von der Thronfolge in Monaco ausgeschlossen. Erbprinz ist der acht Jahre alte Jacques aus der Ehe Alberts mit Fürstin Charlène, auch wenn seine Zwillingsschwester Gabriella zwei Minuten älter ist als ihr Bruder. In Monaco stehen im Fürstenhaus männliche Nachkommen weiterhin an erster Stelle in der Erbfolge.