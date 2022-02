Bild: Foto sofiajirau/instagram

„Auch mit dem Down-Syndrom kann man modeln“

Auch der Dessoushersteller Victoria’s Secret setzt auf Diversität. Das amerikanische Label engagierte zum ersten Mal ein Model mit Down-Syndrom für eine Kampagne. Sofía Jirau, die auf Puerto Rico geboren wurde, ließ sich für die Kollektion „Love Cloud“ in Slip und Büstenhalter fotografieren. „Auch mit dem Down-Syndrom kann man modeln und einen Job haben“, sagte Jirau dem „Wall Street Journal“. Via Instagram bedankte sich die Vierundzwanzigjährige bei Victoria’s Secret zudem für die Chance, vor der Kamera zu stehen. Die Puertorikanerin gehört zu etwa 20 Models, die dem Dessouslabel einen neuen Kreis von Kundinnen erschließen sollen. Vor einigen Tagen stellte das Unternehmen schon das Plus-Size-Model Remi Bader vor. Valentina Sampaio, eine Brasilianerin, wurde vor einigen Wochen das erste Transgendermodel des Wäscheherstellers. Victoria’s Secret zählt in den Vereinigten Staaten seit mehr als 40 Jahren zu den bekanntesten Modemarken. In den vergangenen Jahren waren die Umsätze aber eingebrochen. (ceh.)