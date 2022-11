Neues von den Promis : „Singende Nonne“ Cristina Scuccia aus Orden ausgetreten

Vor acht Jahren hat die Nonne Cristina Scuccia die italienische Castingshow „The Voice of Italy“ gewonnen. Nun gab sie bekannt, dass sie ihr Leben der Musik widmen will.

Cristina Scuccia, als „singende Nonne“ populär gewordene Italienerin, hat ihren Austritt aus dem Ursulinen-Orden bekanntgegeben. Sie wolle mit der Musik weitermachen, sagte die Gewinnerin der TV-Castingshow „The Voice Of Italy“ von 2014 in einer Talksendung im italienischen Fernsehen.

„Wenn ich zurückblicke, betrachte ich meinen Weg mit einem tiefen Gefühl der Dankbarkeit“, erklärte die 34 Jahre alte Scuccia. Sie habe in den vergangenen Jahren aber einen inneren Wandel durchlebt. „Ich glaube, dass man Mut haben muss, um auf sein Herz zu hören.“ Die gebürtige Sizilianerin beabsichtigt demnach nicht, ihren Glaubensweg aufzugeben. Sie sei für alles dankbar, was sie bisher erlebt habe.

Scuccia hatte 2014 in der Talentshow des staatlichen italienischen Fernsehens RAI durch ihr unkonventionelles Auftreten in Ordenstracht mit Titeln wie „Girls just want to have fun“ oder „What a feeling“ begeistert.

Die Videos ihrer Auftritte wurden auf Youtube millionenfach geklickt. Im November 2014 erschien ihr Debütalbum „Sister Cristina“.