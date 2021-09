Bild: dpa

„Jetzt fällt alles von mir ab“

Sina Erdrich vertritt für ein Jahr die 15.000 Winzerinnen und Winzer in Deutschland. Zwei Tage nach ihrem 24. Geburtstag wurde Erdrich, die aus dem badischen Durbach stammt und in Freiburg Pädagogik studiert hat, zur deutschen Weinkönigin gewählt. „Die vergangenen zwei Wochen waren eine emotionale Achterbahnfahrt. Erst jetzt fällt alles von mir ab“, sagte sie nach ihrer Wahl durch eine Jury mit 70 Mitgliedern. Die sechs Bewerberinnen mussten Wein-Blindverkostungen bestehen und wurden fachlich intensiv geprüft. Die Bewerberinnen aus den Anbaugebieten Württemberg, Mosel und dem Rheingau unterlagen in der Schluss-Runde; Endrich löst die amtierende Weinkönigin Eva Lanzerath aus dem Anbaugebiet Ahr ab. Nach sechs Jahren stellen die badischen Winzer erstmals wieder eine Weinkönigin. Von den insgesamt 13 Anbaugebieten hatten zwei gar keine Kandidatin nominiert. (rso.)