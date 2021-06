Bild: dpa

Prinz Harry geweckt

Prinz Harry soll den Tod seines Großvaters Prinz Philip verschlafen haben. Nach Recherchen des Internetportals TMZ versuchte die amerikanische Botschaft am 9. April vergeblich, den britischen Royal in seiner Wahlheimat Kalifornien gegen drei Uhr telefonisch zu erreichen. Als weder Prinz Harry noch seine Ehefrau Herzogin Meghan ans Telefon gingen, bat die Botschaft den Sheriff des Bezirks Santa Barbara um Hilfe. Mehrere Beamte fuhren zum Anwesen des Herzogspaars in Montecito und forderten es auf, Kontakt zur Botschaft aufzunehmen. Dort erfuhr Prinz Harry schließlich vom Tod seines Großvaters. Er flog anschließend nach Großbritannien, um bei der Trauerfeier am 17. April dabei zu sein. Ehefrau Meghan, die in einigen Wochen das zweite Kind erwartet, blieb derweil mit Sohn Archie in Montecito. (ceh.)