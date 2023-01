Neues von den Promis : Shakira spickt neuen Song mit Andeutungen über Ex-Freund Piqué

Aktualisiert am

Er spiele nicht in ihrer Liga und sollte auch mal seinen Kopf trainieren: Shakira rechnet in ihrem neuen Lied wenig subtil mit Fußballer Piqué ab, der sie betrogen haben soll.

Ein neuer Song von Popstar Shakira sorgt für Aufsehen. Viele interpretierten das Lied „Music Sessions #53“, das die Kolumbianerin gemeinsam mit dem argentinischen Musikproduzenten Bizarrap aufgenommen hatte, als Abrechnung mit ihrem Ex-Partner Gerard Piqué und dessen mutmaßlich neuer Freundin.

„Ich spiele nicht in deiner Liga, deshalb bist du jetzt mit einer zusammen, die dir ebenbürtig ist“, singt Shakira in dem Song. „Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo eingetauscht, eine Rolex gegen eine Casio.“

Trennung im Juni 2022

Nach zwölf Jahren Beziehung hatten sich Shakira und Piqué im Juni vergangenen Jahres getrennt. Der Popstar und der Fußball-Weltmeister haben zwei gemeinsame Kinder. Nach der Trennung wurde Piqué immer wieder mit einer jüngeren Frau gesehen.

„So sehr du dich auch als Champion gibst – als ich dich gebraucht habe, hast du die schlechteste Version von dir gezeigt“, heißt es in dem Song. „Eine Wölfin wie ich ist nichts für Typen wie dich.“

Die 45-Jährige erwähnt ihren Ex-Freund und dessen mutmaßlich neue Freundin in dem Song zwar nicht eindeutig, sie gibt jedoch durch ein Wortspiel subtile Hinweise darauf, um wen es geht: „Yo sólo hago música perdón que te sal-PIQUE“ (zu Deutsch: „Ich mache nur Musik, tut mir leid, wenn ich dich beschmutze“).

Die neue Partnerin des 35 Jahre alten Fußballers soll Anfang 20 sein und Clara Chia Marti heißen. Shakira singt: „Sie hat den Namen einer guten Person, klar [im Spanischen Original: „clara“], es ist nicht so, wie es klingt.“

Mehr zum Thema 1/

Im Liedtext gibt es jedoch auch weniger subtile Andeutungen, an wen sich das Lied richtet: „So viel Zeit im Fitnessstudio, trainiere doch vielleicht auch mal deinen Kopf ein bisschen“. Oder: „Du hast mich verlassen, mit deiner Mutter als Nachbarin, der Presse vor der Tür und den Schulden beim Finanzamt.“ In Spanien steht Shakira ein Prozess bevor, weil sie angeblich Steuern in Höhe von 14,5 Millionen Euro hinterzogen haben soll.

Musikalisch dürfte die Retourkutsche ein Erfolg werden. Auf dem Youtube-Kanal von Bizarrap wurde das Video bis Freitagmorgen über 60 Millionen mal angesehen und hat über 300.000 Kommentare.