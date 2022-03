Bild: SeanPenn/Twitter

„Einige Meilen weit gelaufen“

Sean Penn hat den Rückzug aus der Ukraine angetreten. Ein Foto bei Twitter zeigt, wie der kalifornische Oscarpreisträger am Montag zu Fuß die Grenze nach Polen passierte. „Ich und zwei Kollegen sind einige Meilen weit gelaufen, nachdem wir unser Auto am Straßenrand zurücklassen mussten“, schrieb Penn neben die Aufnahme (unser Bild), auf der er mit Rucksack und Koffer zu sehen ist. Der Schauspieler („Milk“) verbrachte die vergangene Woche in der Ukraine, um die russische Invasion zu filmen. Schon in den Monaten zuvor hatte Penn für eine Produktion der Vice Studios Interviews mit ukrainischen Politikern und Offizieren geführt. Am vorvergangenen Donnerstag, dem ersten Tag des russischen Angriffs, traf der Filmemacher in Kiew zudem den ukrainischen Präsi­denten Wolodymyr Selenskyj. Wie Penns Sprecherin Mara Buxbaum der Nachrichtenagentur Reuters bestätigte, ist er ­in­zwi­schen wieder in Sicherheit. Während der Dreharbeiten in der Ukraine hatte der Einundsechzig­jährige die Bewohner des Lan­des wiederholt als „Symbole des Mu­tes“ gelobt. „Wenn wir zulassen, dass die Ukraine allein kämpft, ist die Seele Amerikas ver­loren“, forderte Penn die Regierung in Washington zur Unter­stützung des Landes auf. (ceh.)