Neues von den Promis : Sean Penn überlässt Wolodymyr Selenskyj seinen Oscar

Bei einem Besuch in Kiew überreichte der Schauspieler dem ukrainischen Präsidenten die Trophäe als Glücksbringer. Selenskyj will sie bis zum Ende des Krieges verwahren.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (rechts) und der amerikanische Schauspieler und Filmemacher Sean Penn (links) in Kiew, Ukraine. Bild: EPA

Der kalifornische Schauspieler Sean Penn, bekannt für hehre Gesten, hat Wolodymyr Selenskyj vorübergehend einen seiner Oscars überlassen.

Bei einem Besuch in Kiew überreichte er dem ukrainischen Präsidenten die Trophäe als eine Art Glücksbringer im Kampf gegen Russland. „Es ist nur ein dummes, symbolisches Ding, aber wenn ich weiß, dass der Oscar hier bei dir ist, fühle ich mich besser und stark genug für den Kampf“, sagte Penn dem 44-Jährigen am Dienstag in einem gemeinsamen Video bei Instagram.

Selenskyj bedankte sich derweil mit dem ukrainischen Orden für besondere Leistungen bei dem Hollywood-Star. Er teilte nach der Zeremonie mit, Penns Oscar bis zum Ende des Krieges in Kiew zu verwahren.

Der Schauspieler, der im Jahr 2004 für „Mystic River“ seine erste Trophäe der amerikanischen Filmakademie gewann und fünf Jahre später für „Milk“ zum zweiten Mal mit einem Goldritter ausgezeichnet wurde, reiste vor einigen Tagen ein weiteres Mal für Dreharbeiten nach Kiew.

Schon vor Wladimir Putins Angriff im Februar hatte der 62-Jährige mit den Arbeiten für einen Dokumentarfilm über die russische Bedrohung der Ukraine begonnen.