Nicht ohne ihre Mutter

Acht Jahre nach der Trennung trifft Heidi Klum ihren früheren Ehemann Seal wieder vor Gericht. Das Model aus Bergisch Gladbach mit Wohnsitz in Los Angeles wehrt sich gegen das Verbot des Sängers, mit den Kindern Leni, Henry, Johan und Lou zu den Dreharbeiten ihrer Sendung „Germany’s Next Top Model“ nach Deutschland zu fliegen. Seal, mit dem sich Klum das Sorgerecht teilt, soll die für Oktober geplante Reise angeblich aus Sorge über eine mögliche Covid-19-Infektion der Kinder ablehnen. Die Siebenundvierzigjährige beantragte jetzt eine gerichtliche Anhörung, um den Nachwuchs im Alter von zehn bis 16 Jahren doch für dreieinhalb Monate nach Deutschland zu fliegen. Wie Klums Anwälte das Gericht wissen ließen, möchten Leni, Henry, Johan und Lou die Zeit nicht ohne ihre Mutter verbringen. Zudem soll Seal sich ohnehin „höchstens sporadisch“ um die Kinder kümmern. Der britische Sänger („I Can’t Stand The Rain“) hatte das Model 2005 an einem Strand in Mexiko geheiratet. Sieben Jahre später folgte die Trennung. Nach Romanzen mit ihrem Leibwächter Martin Kristen und Kunsthändler Vito Schnabel trat Klum im vergangenen Jahr mit Tom Kaulitz, Gitarrist der deutschen Band „Tokio Hotel“, vor den Traualtar. (ceh.)