Bild: EPA

Plötzlich Linkshänder

Die deutschen Fußballer haben bei der Europameisterschaft keine gute Figur gemacht. Das gilt sogar für Bastian Schweinsteiger, den ehemaligen Kapitän der Nationalmannschaft. Als ARD-Experte wurde er viel für seinen hölzernen Moderationsstil gescholten. Jetzt droht dem 36-Jährigen aber mehr als Stilkritik: Die ARD kündigte gegenüber der Bild-Zeitung an, Schleichwerbungsvorwürfe gegen Schweinsteiger zu prüfen. In der Halbzeitpause des EM-Viertelfinales zwischen England und der Ukraine hatte Schweinsteiger am Samstag in den sozialen Medien zwei Fotos veröffentlicht – eins zeigte ihn im Stadion in Rom, eins sein Handgelenk mit Armbanduhr in Großaufnahme. Dazu verlinkte er den Namen des Uhrherstellers Garmin, für den er seit 2019 als Testimonial fungiert. Beobachtern fiel außerdem auf, dass Schweinsteiger das Mikrofon sonst meistens in der rechten Hand gehalten hatte, beim Viertelfinale in Rom hielt er es aber in der linken – so war die Uhr gut zu sehen. Schweinsteiger reagierte auf eine Anfrage nicht, ein ARD-Sprecher sagte dafür sehr klar, dass die Richtlinien des Senders „jede Form von Schleichwerbung und nicht kenntlich gemachter Produktplatzierung ausschließen“. Es würde zur Leistung der Deutschen bei der EM passen, sollte am Ende sogar der ehemalige Kapitän ausscheiden. (sede.)