Neues von den Promis : Kevin Spacey ist zurück

Die andauernden Missbrauchsvorwürfe scheinen Kevin Spaceys Filmkarriere nicht weiter aufzuhalten. Wie das Branchenblatt „The Hollywood Reporter“ am Montag meldete, hat die britische Produktionsgesellschaft Cupsogue Pictures den Oscar-Preisträger für eine Sprechrolle im Thriller „Control“ verpflichtet.

Vor zwei Wochen hatte eine Jury in New York die Zivilklage des Schauspielers Anthony Rapp abgewiesen. Er hatte Spacey vorgeworfen, ihn 1986 als Vierzehnjährigen sexuell belästigt zu haben. Nach einer Anklage wegen Übergriffen auf mindestens drei Männer in den Jahren 2005 bis 2008 erwartet Spacey im Juni zudem ein Strafprozess in London.

Als zu Beginn der Bewegung #MeToo in Hollywood die ersten Vorwürfe gegen Spacey laut wurden, hatten mehrere Produktionsfirmen ihn aus den Drehbüchern gestrichen. Inzwischen scheint der Dreiundsechzigjährige sich wieder erholt zu haben. Im vergangenen Jahr stand er bereits in Kalifornien für den Thriller „Peter Five Eight“ vor der Kamera, einige Monate später nahm ihn der italienische Regisseur Franco Nero für das Drama „L’uomo che disegnò Dio“ unter Vertrag.