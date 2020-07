© dpa

Happy Birthday, Prinz George!

Zum siebten Geburtstag von Prinz George hat der Kensington-Palast am Mittwoch Bilder veröffentlicht, die Mutter Kate (38) aufgenommen hat. Die beiden Fotos zeigen den Urenkel der Queen (94) strahlend mit Zahnlücken und blonden Locken.Die Fotos wurden wahrscheinlich vor einigen Wochen auf dem Anwesen Anmer Hall in der englischen Grafschaft Norfolk aufgenommen. Dorthin hat sich die Familie in der Corona-Krise zurückgezogen. Ihre offizielle Residenz ist der Kensington-Palast mitten in London.Prinz George Alexander Louis of Cambridge nach Opa Prinz Charles (71) und Vater Prinz William (38) auf Platz drei in der britischen Thronfolge. Seine Urgroßmutter Königin Elisabeth II. hat sich wegen der Pandemie mit Ehemann Prinz Philip (99) seit Monaten auf Schloss Windsor zurückgezogen. (dpa)