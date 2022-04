Bild: dpa

Malia und Sasha Obama (rechts) beim Anzünden des nationalen Christbaums im Dezember 2017 in Washington

„Früher haben sie die Jonas Brothers geliebt“

Die frühere First Daughter Sasha Obama ist nicht nur wegen des Studiums nach Los Angeles gezogen. Die Tochter des ehemaligen amerikanischen Präsidenten Barack Obama, die seit vergangenem Sommer die University of Southern California (USC) besucht, soll sich in den Sohn des Hollywood-Stars Clifton Powell, Clifton „Cliff“ Powell Jr., verliebt haben. Die 20 Jahre alte Obama und der vier Jahre ältere frühere Basketballspieler und Drehbuchautor wurden in den vergangenen Wochen wiederholt zusammen in Los Angeles fotografiert. Die ehemalige First Lady Michelle Obama hatte vor einigen Tagen in einem Interview bestätigt, dass ihre Töchter Malia und Sasha in festen Händen seien. „Früher haben sie die Jonas Brothers geliebt. Heute bringen sie erwachsene Männer nach Hause“, sagte die Achtundfünfzigjährige in der „Ellen DeGeneres Show“. Die 23 Jahre alte Malia Obama, die inzwischen ebenfalls in Los Angeles lebt, ist seit 2017 mit dem britischen Erben Rory Farquharson liiert. (ceh.)