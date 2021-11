Bild: picture alliance / Captital Pictures

Mit zweierlei Maß

Sarah Jessica Parker, 56 Jahre alt, wehrt sich gegen „frauenfeindliches Geschwätz“ über ihr Aussehen. Die Schauspielerin, die von Dezember an in einer Neuauflage der Kultserie „Sex And The City“ zu sehen ist, erzählte in einem Interview mit dem Modemagazin Vogue, von den Kommentaren in sozialen Medien über Falten, graue Haare und andere Alterserscheinungen überrascht worden zu sein. „Jeder hat etwas zu sagen. Einige meinen, man habe zu viele Falten, andere meinen, man habe zu wenige. Es fühlt sich so an, als wollten die Leute nicht, dass wir uns in unserer Haut wohlfühlen“, monierte Parker, die für „And Just Like That“ neben Cynthia Nixon und Kristin Davis wieder als modebegeisterte New Yorkerin Carrie Bradshaw vor der Kamera steht. Zudem warf sie den Fans vor, mit zweierlei Maß zu messen: Bei Männern wie dem Moderator Andy Cohen verlöre niemand ein Wort über graue Haare – bei Frauen führten dagegen schon ein paar silberne Strähnen zu Verrissen. Fast 17 Jahre nach der letzten Folge von „Sex And The City“ war 2020 bekannt geworden, dass die Produzenten eine Neuauflage der Erfolgsserie planten. Auf eine Verjüngung durch Töchter oder Nichten der Hauptdarstellerinnen wurde damals bewusst verzichtet. (ceh.)