Eigentlich war der Gastauftritt von Kim Cattrall im „Sex and the City“-Nachfolger „And just like that“ als Überraschung geplant. Doch die hat jemand zu zeitig ausgeplaudert.

Der ausgeplauderte Gastauftritt von Kim Cattrall bei der Serie „And Just Like That…“ hat Sarah Jessica Parker die Laune verdorben. „Das war eine Riesenenttäuschung. Als Überraschung wäre der Gastauftritt ein Feuerwerk gewesen“, sagte die Schauspielerin dem Sender Sirius XM am Wochenende.

Vor einigen Wochen, kurz vor Beginn der zweiten Staffel, war bekannt geworden, dass die Produzenten der Serie eine Überraschungsszene mit Cattrall geplant hatten. Die Sechsundsechzigjährige spielte in dem Vorläufer der Produktion, der Serie „Sex And The City“, eine der vier Hauptrollen. Nach jahrelangen Spannungen mit Parker („Carrie“) war die gebürtige Engländerin aber für „And Just Like That…“ nicht besetzt worden.

Wer Cattralls Gastauftritt in ihrer früheren Rolle als Samantha ausplauderte, bleibt derweil ein Geheimnis. „Wir wollten nicht, dass es vorher herauskommt. Wir wollten, dass es eine Überraschung ist, weil wir wissen, wie viel Samantha den Fans bedeutet“, sagte auch Kristin Davis, die in beiden Serien den Part der Charlotte spielt.