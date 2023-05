Sanna Marin und ihr Ehemann Markus Räikkönen waren 19 Jahre lang ein Paar. Nun haben sie ihre Trennung bekannt gegeben. In Finnland wird derweil über die Zukunft der Ministerpräsidentin spekuliert, die eventuell in Brüssel liegen könnte.

Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin und ihr Ehemann Markus Räikkönen lassen sich scheiden. Das gaben Marin und Raikönnen auf ihren Instagram-Profilen bekannt. Beide teilten ein gemeinsames Foto und schrieben dazu, sie seien dankbar für die gemeinsamen Jahre und für ihre geliebte Tochter. Sie würden auch in Zukunft Zeit gemeinsam und als Familie verbringen. Marin und Räikönnen, ein Unternehmer und früherer Fußballer des TPV Tampere, sind seit 19 Jahren ein Paar, 2020 hatten sie geheiratet, ihre Tochter ist fünf Jahre alt.

Die 37 Jahre alte Marin war 2019 zur Ministerpräsidentin von Finnland gewählt worden. Bei der Parlamentswahl Anfang April waren ihre Sozialdemokraten nur noch drittstärkste Kraft geworden, Marin hatte danach angekündigt, den Parteivorsitz abgeben zu wollen. Derzeit ist sie nur noch geschäftsführende Ministerpräsidentin bis zur Bildung einer neuen Regierung. Bei den Koalitionsgesprächen zeichnet sich ein konservatives Regierungsbündnis unter Beteiligung der rechtspopulistischen Basisfinnen ab. Marins Sozialdemokraten gehen aller Voraussicht nach in die Opposition.

Marin hatte das Land durch die Corona-Pandemie und in die NATO geführt. Innenpolitisch blieb sie umstritten, von konservativer Seite war ihr vorgeworfen worden, das Land zu spalten. Im Ausland fiel Marin wiederholt mit deutlichen Verurteilungen des russischen Angriffskrieges auf, was ihr zum Teil hohe Anerkennung eintrug. Vergangene Woche etwa hatte sie in Hamburg den „Helmut-Schmidt-Zukunftspreis“ erhalten, der unter anderem von der Zeitung „Die Zeit“ vergeben wird. Dabei wurde Marin auch dafür gelobt, dass sie Finnland zu einem Vorzeigeland in Sachen Klimaschutz gemacht habe. Nicht eingegangen wurde dabei auf die Tatsache, dass Finnland bei der Energiewende in hohem Maße auf Atomkraft setzt. Das Publikum im Thalia Theater, wo der Preis vergeben wurde, bedachte Marin mit stehenden Ovationen.

Bei der Preisverleihung sagte Marin, der Westen habe im Umgang mit Russland „viele Fehler“ gemacht, es gelte sicherzustellen, „dass die Ukraine den Krieg gewinne“. „Wir müssen ihnen dafür alles geben, was sie brauchen“ und das, „so lange es eben dauert“.

In Finnland wird derweil weiter über Marins Zukunft spekuliert. Nach der verlorenen Parlamentswahl hatte sie ohne weitere Details zu nennen angekündigt, eine neue Seite in ihrem Leben aufschlagen zu wollen. Spekuliert wird, dass sie einen Job in Brüssel annehmen, oder aber für Finnlands Sozialdemokraten ins Europaparlament wechseln könnte.