Bild: dpa

„Die Arbeit ist für mich zu einer Art Krücke geworden“

Die Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock scheint sich in den vergangenen Jahren zu viel zugemutet zu haben. Nach Andeutungen über eine Auszeit bestätigte die Siebenundfünfzigjährige jetzt in einem Interview mit dem Branchenblatt „The Hollywood Reporter“, sich vorerst aus der Filmindustrie zurückzuziehen. „Ich bin ziemlich ausgebrannt und so müde, dass ich keine gesunden, vernünftigen Entscheidungen mehr treffen kann“, sagte Bullock. Sie müsse endlich aufhören, sich über ihren Erfolg als Schauspielerin zu definieren. „Ich hatte das Glück, durchgehend beschäftigt zu sein. Aber die Arbeit ist für mich zu einer Art Krücke geworden.“ Schon vor einigen Wochen hatte Bullock einen vorübergehenden Rückzug aus Hollywood angekündigt. Wie sie damals sagte, wolle sie mehr Zeit mit ihren Adoptivkindern Louis und Laila, elf und zehn Jahre alt, sowie ihrem Lebensgefährten, dem Fotografen Bryan Randall, zuhause in Texas verbringen. Bullock steht seit mehr als 35 Jahren vor der Kamera. Nach ihrer ersten Rolle in dem Thriller „Hangmen“ folgten Parts in Actionfilmen wie „Demolition Man“ und „Speed“. Für ihre Rolle in dem Sportfilm „The Blind Side – Die große Chance“ zeichnete die amerikanische Filmakademie sie 2010 mit einem Oscar aus. Von August an ist Bullock neben Brad Pitt und dem Rapper Bad Bunny in dem Actionfilm „Bullet Train“ in ihrer vorerst letzten Rolle zu sehen. (ceh.)