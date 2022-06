Bild: AFP

Überraschende Trennung

Der australische Medienzar Rupert Murdoch und das texanische Model Jerry Hall lassen sich scheiden. Wie Vertraute des Paares der „New York Times“ sagten, sei es überraschend zur Trennung gekommen. Die Gründe für das plötzliche Beziehungsende blieben offen. Für den 91 Jahre alten Murdoch endet schon die vierte Ehe vor dem Richter, Hall erwartet die erste Scheidung. Die Fünfundsechzigjährige hatte dem „Rolling Stones“-Sänger Mick Jagger zwar 1990 auf Bali das Jawort gegeben. Wie sich bei der Trennung nach 22 Jahren und vier gemeinsamen Kindern herausstellte, war die Eheschließung aber nach indonesischem und britischem Recht ungültig. Mit ihrem ersten offiziellen Ehemann Murdoch war Hall vor sechs Jahren in London vor den Traualtar getreten. Der Medienmogul mit Wohnsitzen in Großbritannien und den Vereinigten Staaten teilte anschließend mit, der glücklichste Mann der Welt zu sein. Damals hatte Murdoch, dessen Unternehmen News Corporation in England „Sun“ und „Times“ herausgibt und in Amerika das „Wall Street Journal“ veröffentlicht, bereits Ehen mit der Flugbegleiterin Patricia Booker, der Journalistin Anna Mann und der Geschäftsfrau Wendi Deng hinter sich. (ceh.)