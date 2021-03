Bild: dpa

„ich habe einiges, das ich teilen oder weitergeben könnte“

Oscar-Preisträger Matthew McConaughey kann sich auch ein Leben als Politiker vorstellen. Der Schauspieler und Produzent aus Texas ließ durchblicken, sich im kommenden Jahr eventuell für das Amt des Gouverneurs des Lone Star State zu bewerben. „Ich versuche gerade herauszufinden, welche Führungsrolle ich übernehmen könnte. Ich habe einiges, das ich teilen oder weitergeben könnte“, sagte McConaughey dem Podcast „The Balanced Voice“ am Mittwoch. Der Einundfünfzigjährige, der mit Ehefrau Camila Alves und drei Kindern in Austin wohnt, hatte sich bislang von der Parteipolitik bei Demokraten und Republikanern ferngehalten. Stattdessen warnte er immer wieder vor Hexenjagden durch „extreme Linke und extreme Rechte“ und das Diktat der Politischen Korrektheit. „Um Einheit zu schaffen, muss man sich auseinandersetzen. Im Moment gibt es bei uns keine echte Auseinandersetzung, weil wir andere Meinungen einfach nicht anerkennen“, mahnte McConaughey im vergangenen Jahr bei einem Fernsehinterview. Der Schauspieler, der 2014 für den Part als Aids-Kranker in dem Filmdrama „Dallas Buyers Club“ einen Oscar holte, wäre nicht der erste Hollywood-Star mit Amt. Auch Ronald Reagan, Clint Eastwood und Arnold Schwarzenegger zog es zumindest vorübergehend in die Politik. (ceh.)