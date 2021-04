Bild: Screenshot Instagram/FAZ.NET

Dankesrede aus Wales

Für Anthony Hopkins muss die Überraschung am Montagmorgen groß gewesen sein, als er erfuhr, dass er über Nacht zum Oscargewinner geworden ist. Mit einem Video auf seinem Instagramkanal hat er seine Dankesrede nachgereicht. Darin ist er in der Morgensonne auf den grünen Hügeln von Wales zu sehen und wirkt noch immer etwas überrascht: „Mit 83 Jahren habe ich nicht damit gerechnet, diese Auszeichnung zu bekommen“, so Hopkins. In kurzen Worten würdigt er auch Chadwick Boseman, „der viel zu zeitig von uns gegangen ist“. Hopkins Oscargewinn war eine der Überraschungen der Galanacht gewesen, hatten viele doch damit gerechnet, dass Boseman postum den Preis als bester Darsteller bekommen würde. Für Hopkins ist es der zweite Oscar, den er diesmal für seine herausfordernde Rolle im Demenzdrama „The Father“ erhielt. Die erste Trophäe verlieh ihm die Academy 1992 für die Darstellung des Hannibal Lecter in „Das Schweigen der Lämmer“. (marw.)