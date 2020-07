© dpa

Sparen wegen Corona

Auch Robert De Niro schnallt den Gürtel wegen Corona enger. Der Hollywood-Star kürzte seiner früheren Ehefrau Grace Hightower jetzt das Taschengeld, weil er angeblich nicht mehr genug verdient. Hightower, von der De Niro sich Ende 2018 nach mehr als 20 Jahren trennte, soll ihre Kreditkarten künftig nur noch mit 50.000 Dollar je Monat anstelle der bislang erlaubten 100.000 Dollar belasten dürfen. Bei einem Termin via Skype stimmte ein Gericht in Manhattan der Kürzung der Unterstützung am Donnerstag zu. Der 76 Jahre alte Oscar-Preisträger muss der Fünfundsechzigjährigen aber weitere 75.000 Dollar zahlen, damit sie den Sommer mit den beiden gemeinsamen Kindern, dem 21 Jahre alten Elliot und der acht Jahre alten Helen, in der Nähe seines Ferienhauses in Gardiner nördlich von New York verbringen kann. De Niros Vermögen wird auf etwa 500 Millionen Dollar geschätzt, die er zum Teil in Hotels und Restaurants investierte. (ceh.)