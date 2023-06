Aktualisiert am

Konzert in den Niederlanden : Robbie Williams ist nach drei Liedern außer Atem

Auftritt von Robbie Williams am 15. Juni in Fuengirola in Südspanien Bild: EPA

Die Band von Robbie Williams hatte schon das vierte Lied begonnen, als der britische Sänger das Konzert abbrechen wollte. Auf Knien stützend bat er die Band aufzuhören: „Ich bin am Arsch“, sagte der 49-Jährige außer Atem. „Es ist Long Covid. Nicht mein Alter!“

So berichten es mehrere niederländische Medien und Fans in den sozialen Netzwerken. Robbie Williams hatte am Samstagabend beim Pinkpop-Festival im niederländischen Landgraad als Headliner spielen sollen. Ihm ging offenbar aber schnell die Puste aus. Das „Algemeen Dagblad“ schreibt, dass Williams die Refrains seinen Backgroundsängern und dem Publikum überließ und es auch nicht schaffte, komplette Strophen zu singen.

„Er kann nicht zwei Lieder hintereinander singen“, heißt es in dem Bericht, der auch zu dem Schluss kommt, dass der britische Popstar „alt und leblos“ wirke. Williams („Let me entertain you“ und „Angels“) hätte an dem Abend jedoch genügend Charisma gezeigt, um sein Publikum nicht zu enttäuschen. Auch sprach er laut dem Zeitungsbericht über depressive Gedanken, die er seit mehr als zwanzig Jahren hege. Seine Frau hätte ihm geholfen, damit umzugehen.

Andere Medien berichteten zudem, dass der Sänger bei vergangenen Konzerten kaum gesungen hätte. Williams befindet sich auf Europa-Tournee und präsentiert seine Hits aus 25 Jahren. Bei einem Konzert in Frankfurt Mitte Februar war Long Covid noch kein Thema. Dort war er auf Tuchfühlung mit seinen Fans gegangen. Der Sänger hatte sich Anfang 2021 mit Corona infiziert.