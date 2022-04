Bild: dpa

„Ich will meine Schwangerschaft feiern“

Die hochschwangere Rihanna stellt ihren Babybauch in einem Fotoshooting für die Modezeitschrift „Vogue“ zur Schau. Die 34 Jahre alte Sängerin ziert auch das Cover der Mai-Ausgabe in einem orangeroten, hautengen Bodysuit aus Spitze. Rihanna und „Vogue“ posteten am Dienstag auf Instagram eine Serie von Fotos, die von der Star-Fotografin Annie Leibovitz aufgenommen wurden. Rihanna, die mit dem US-Rapper Asap Rocky zusammen ist, erwartet ihr erstes Kind.Im „Vogue“-Interview sagte die Sängerin, dass sie gerne neu definieren möchte, was für schwangere Frauen als „anständig“ angesehen werde. „Mein Körper leistet gerade unglaubliche Dinge, und ich werde mich dafür nicht schämen.“ Sie wolle ihre Schwangerschaft feiern und nichts verstecken, erklärt Rihanna. Sie sei nicht an herkömmlicher Umstandsmode interessiert.Rihanna war im März auf einer Modeschau in Paris erschienen und hatte dort mit einem fast durchsichtigen Netzkleid für Aufsehen gesorgt. In der neuen „Vogue“-Ausgabe posiert die Sängerin mit Umhängen, Ketten, Leder-Outfits und in Spitze. Sie zeigt sich auch nackt nur mit Schmuck in einer Badewanne. (dpa)