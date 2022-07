Aktualisiert am

René Weller in Klinik eingeliefert

Neues von den Promis : René Weller in Klinik eingeliefert

Der ehemalige Boxer leidet schon seit Jahren an Demenz. Nun hat sich sein Zustand so weit verschlechtert, dass seine Ehefrau ihn nicht mehr zuhause pflegen kann.

René Weller beim Besuch eines Fußballspiels in Ingolstadt 2017 Bild: Picture Alliance

Der ehemalige Boxer René Weller wurde wegen seiner Demenz am Donnerstag in eine Klinik eingeliefert. Nach Angaben der „Bild“-Zeitung hat sich sein Zustand in den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert.

Seine Ehefrau Maria Weller sagte dem Boulevardblatt: „Ich konnte nicht mehr. Er glitt mir buchstäblich zwischen den Fingern weg.“ René Weller könne nichts mehr alleine: sich nicht mehr selbst anziehen, kaum laufen. Außerdem zittere er am ganzen Körper. Die Demenz wurde bei Weller vor acht Jahren festgestellt.

Karriere von Skandalen geprägt

In den Siebzigern und Achtzigern wurde Weller neunmal Deutscher Meister und Vize-Europameister bei den Amateuren und zweimal Europameister der EBU bei den Profis. Außerdem wurde er fünf Mal als Boxer des Jahres geehrt.

Seine Karriere war von Skandalen geprägt. Weller galt als Playboy, spielte in zwei Kinofilmen die Hauptrolle, trat als Sänger auf und vertrieb schon während seiner Profikarriere Kleidung, Autos, Uhren und Gold. Für den Verkauf von Hehlerware wurde er 1983 zu einer Geldstrafe verurteilt. Anfang der 2000er verbrachte er mehrere Jahre im Gefängnis, unter anderem wegen Kokainhandel und unerlaubtem Waffenbesitz.