Bild: dpa

Eine alte und eine junge Seele

Der Südtiroler Extrembergsteiger Reinhold Messner hat zum dritten Mal geheiratet. Der 76 Jahre alte Abenteurer, Erfolgsautor und Museumsbetreiber und die 41 Jahre alte Luxemburgerin Diane Schumacher wurden am Freitagnachmittag im Ratssaal der Gemeinde Kastelbell-Tschars unter Ausschluss der Öffentlichkeit standesamtlich getraut. In der Gemeinde im Vinschgau liegt auch Schloss Juval, Wohnsitz Messners seit den Achtzigerjahren und Teil seines aus sechs Häusern bestehenden Projekts Messner Mountain Museum. Messner war von 1972 bis 1977 mit Uschi Demeter verheiratet und von 2009 bis 2019 mit der Wiener Textildesignerin Sabine Stehle, mit der er drei gemeinsame Kinder hat. Schumacher hat aus einer früheren Ehe einen Sohn. Messner und Schumacher lernten sich 2018 in der Museums-Dependance in Bruneck kennen. Während Messner „von vornherein“ gewusst haben will, dass es „die Richtige wäre“, hat es bei Schumacher nach eigenen Angaben bis dahin „bestimmt ein halbes Jahr gedauert“. Zum beträchtlichen Altersunterschied sagte Schumacher im Interview mit der Neuen Südtiroler Tageszeitung: Während sie seit je eine „alte Seele“ habe, sei ihr Ehemann „im Kopf wesentlich jünger als physisch“. Kurzum: „Eine alte und eine junge Seele finden sich und sind zusammen alterslos.“ (rüb.)