Bild: SVEN SIMON

Rainer Calmund halbiert

Der frühere Fußballmanager und Fernsehgast hat sein Körpergewicht von 180 Kilo auf die Hälfte halbiert. Bislang waren viele Abnehmversuche gescheitert. Den Willen für den plötzlichen Lebenswandel hat Calmund anscheinend auch durch den Rat seines langjährigen Weggefährten Uli Hoeneß gefunden. Im August 2019 sei er zum damaligen Präsidenten des FC Bayern München gefahren, „und als ich ging, sagte er: Mensch, Calli, was ist eigentlich mit deiner Plauze, willst du da nicht mal was machen?“, berichtete Calmund dem Magazin Christ & Welt, einer Beilage der Wochenzeitung Die Zeit. Er sei dann auf die Empfehlung von Hoeneß zu einem Münchner Spezialisten gefahren. Der habe ihm zu seinen Abnehmplänen gesagt: „Herr Calmund, das geht bei Ihnen nur mit einer Magenverkleinerung, Sie werden den Jojo nie besiegen.“ Anfang 2020 unterzog er sich dem operativen Eingriff und seitdem Purzeln die Pfunde. Der Bild-Zeitung sagte Calmund nun: „Ich hatte mal 180 Kilo auf den Hüften, jetzt sind es noch 90. Ich habe mich also halbiert und fühle mich richtig super.“ Neben seiner gesunden Lebensweise und viel Bewegung liebe er jedoch natürlich noch immer gutes Essen, bekundete er. (FAZ.NET/AFP)