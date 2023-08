Wer rechnet schon mit einem Thronfolger in einer Burger-Bude? Die ahnungslosen Passanten an der London Bridge jedenfalls schienen vom Anblick ihres künftigen Königs in dem Food Truck völlig überrumpelt zu sein.

Prinz William servierte natürlich nicht irgendwelche Burger. Mit der Aktion, die der Eindunvierzigjährige zusammen mit dem Youtube-Kanal „Sorted Food“ geplant hatte, will der Sohn vom britischen König Charles III. für mehr Umweltbewusstsein werben. William setzt sich schon lange für innovative Verpackungs- und Ernährungslösungen ein. Darum waren die Burger vegan, und die Pappschachteln, in denen sie serviert wurden, sind nicht mit einer dünnen Plastikschicht überzogen, sondern einer Substanz, die aus Meeres­algen gewonnen wird.

Die Verpackungen hat das Londoner Start-up Notpla entwickelt, für ihren Einsatz für eine „abfallfreie Welt“ waren die beiden Gründer Rodrigo Garcia Gonzalez und Pierre Paslier im vergangenen Jahr mit dem von Prinz William und Sir David Attenborough 2020 begründeten Earthshot-Preis ausgezeichnet worden. Darum auch wurde nun ein Earthshot-Burger serviert.

Damit will William auch auf die nächste Preisverleihung der mit jeweils eine Million Pfund dotierten Auszeichnung aufmerksam machen, die am 7. November in Singapur stattfinden wird. Vergeben wird sie in fünf Kategorien, die von den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung inspiriert sind: „Wiederherstellung und Schutz der Natur“, „Sauberkeit der Luft“, „Wiederbelebung der Meere“, „Leben ohne Abfall“ und „Klimaschutz“.