Bescheidene Feierlichkeiten

Eine große Party wird es nicht geben, so viel steht schon fest. Seinen 99. Geburtstag dürfte Großbritanniens Prinz Philip am Mittwoch leise feiern und genau so, wie er die meiste Zeit seines Erwachsenenlebens verbracht hat: an der Seite von Königin Elizabeth II. Geplant ist ein Mittagessen im Schloss Windsor, wo die Royals in der Covid-19-Pandemie untergekommen sind. Einige Familienmitglieder werden wohl anrufen, kaum mehr hat der Buckingham-Palast verraten. In Großbritannien gelten nach wie vor etliche Coronavirus-Beschränkungen, darunter die Vorgabe, wie groß Zusammentreffen ausfallen dürfen. Und Philip und die 94 Jahre alte Königin gehören eindeutig zur am meisten gefährdeten Altersgruppe der über 65-Jährigen. Philip wurde am 10. Juni 1921 als Prinz von Griechenland und Dänemark geboren, seine Eltern waren Alice von Battenberg und Prinz Andreas von Griechenland. Als sich Philip 2017 aus der Öffentlichkeit zurückzog, war er Schirmherr, Präsident oder Mitglied von mehr als 780 Organisationen. Er hatte fast 5500 Reden gehalten, 14 Bücher geschrieben und 637 Reisen allein ins Ausland gemacht – zusätzlich zu den Hunderten, die er an der Seite der Königin absolvierte. (dpa)