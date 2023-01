Mit Buchveröffentlichung : Prinz Harry hat sich noch unbeliebter gemacht

Der rekordhohe Absatz von Prinz Harrys brisanten Memoiren hat den Verlag schon veranlasst, einen Nachdruck in Auftrag zu geben. Die ursprüngliche Auflage von „Spare“ („Reserve“) betrug zwei Millionen Exemplare. Nach Angaben von Gina ­Centrello, Präsidentin der Random-House-Verlagsgruppe, belief sich die Gesamtzahl der am Erscheinungstag in den Vereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien verkauften Exemplare in allen drei Formaten, Hardcover, E- und Hörbuch, auf 1,43 Millionen Einheiten. Während viele Bücher von öffentlichen Figuren zu Recht als „Promi-Memoiren“ eingestuft würden, entspreche „Spare“ nicht dieser Bezeichnung, behauptete Centrello.

Stattdessen sei das Buch, das sie als „verletzlich und tief empfunden, mutig und intim“ bezeichnete, die Geschichte eines Menschen, „von dem wir uns eingebildet haben mögen, dass wir ihn schon kannten“. Nun aber sei es möglich, den Prinzen Harry durch seine eigenen Worte zu verstehen. Centrello sieht die „außergewöhnlichen“ Verkaufszahlen als Beweis dafür, dass Leser eindeutig übereinstimmten: „‚Spare‘ ist ein Buch, das verlangt, gelesen zu werden und das wir stolz sind zu ver­legen.“

Neuer Tiefstand bei den Älteren

Die Nachfrage findet allerdings nicht in dem jüngsten Barometer der Beliebtheit der königlichen Familienmitglieder ihren Niederschlag. Das Ansehen des Herzogs von Sussex hat in der ersten britischen Sondierung seit der Veröffentlichung seiner Autobiographie einen neuen Tiefstand erreicht, vor allem in den Augen der ­älteren Bevölkerung, die Prinz Harry und seine Frau Meghan inzwischen negativer bewerten als den wegen seiner Freundschaft mit dem wegen Missbrauchs ­verurteilten Jeffrey Epstein in Ungnade gefallenen Prinzen Andrew.

60 ­Prozent dieser Altersgruppe haben eine „sehr“ negative Meinung des Herzogs von York. Bei seinem Neffen Harry liegt diese Zahl bei 73 Prozent. Meghan kommt mit 69 Prozent etwas besser davon. Mit Blick auf alle Altersgruppen sind die Sussexes immerhin bei 68 Prozent unbeliebt, Andrew schneidet mit 86 Prozent deutlich schlechter ab.

Bei jüngeren sind die Werte besser

Während 2018, dem Jahr seiner Heirat, noch 80 Prozent der Befragten Harry positiv bewerteten, sind nur noch 24 Prozent dieser Ansicht. Allerdings weicht die Bewertung je nach Altersgruppe ab. Unter den über Fünfundsechzigjährigen sinkt die positive Meinung auf nur neun Prozent ab. Hingegen sehen ihn 39 Prozent der unter Fünfundzwanzigjährigen in einem guten Licht. Nur 21 Prozent der Befragten glaubt Prinz Harrys Erklärung, dass er sein Buch geschrieben habe, um die Geschichte aus seiner Sicht darzustellen. 41 Prozent unterstellen ihm vielmehr, dass Geld der Antrieb gewesen sei. Ein Ver­söhnungsmotiv kauft ihm nur ein Prozent der Befragten ab.

Unterdessen ist der Beliebtheitsgrad des von seinem Bruder in „Spare“ scharf angegriffenen Prinzen William gestiegen. Das gilt auch für Charles III., während die von Harry als „böse Stiefmutter“ gezeichnete Königin Camilla in der Gunst leicht ge­fallen ist. Den höchsten Beliebtheitsgrad erreicht Prinzessin Anne, die Schwester des Königs, mit 72 Prozent.

Die Zahl derer, die glaubt, dass die Monarchie die nächsten 100 Jahre auf jeden Fall überdauern wird, ist von 18 Prozent auf zwölf Prozent abgefallen. Dahingegen halten es weiterhin 35 Prozent der Befragten für wahrscheinlich, dass es sie dann noch gebe. Stolz auf die Monarchie sind noch 43, im September waren es noch 55 Prozent.

Bei der letzten Umfrage im September bekannten 15 Prozent der Befragten, dass ihnen die Monarchie peinlich sei. Diese Zahl liegt jetzt sechs Prozentpunkte höher, wobei sich auch hier Unterschiede zwischen den Altersgruppen bemerkbar machen. 35 Prozent der 18 bis 24 Jahre alten Briten geben an, sich etwas oder sehr für die Monarchie zu schämen. Bei den über Fünfundsechzigjährigen fällt das Urteil mit elf Prozent milder aus.