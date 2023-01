Prinz Harrys Biographie : Konsequente Demontage der eigenen Familie

Aktualisiert am

Prinz Harry präsentiert in seiner Biographie die Royals als dysfunktional und intrigant. Wie reagiert die Familie darauf?

Da war die Welt noch in Ordnung: Die Royals Family 2019 mit Prinz Harry und Herzogin Meghan auf dem Balkon des Buckingham Palastes Bild: Reuters

Das Märchen ist vorbei. Bislang hatten wir alle nur eine vage Vorstellung davon, was hinter den Palastmauern der Windsors vor sich geht. Wir kannten die fiktiven Dialoge der Netflix-Serie „The Crown“, die halbwahren oder komplett erfundenen Storys der Yellow Press.

Anke Schipp Redakteurin im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Wir sahen die Royals in der Öffentlichkeit Hände schütteln, lächeln, gute Dinge tun. Aber keiner von ihnen äußerte je ein privates Wort oder gab Einblicke in sein alltägliches Leben. Es gehörte zur Überlebensstrategie der Monarchie, dass sie nicht viel von sich preisgab.

Mit seiner Autobiographie „Spare“ (deutscher Titel: „Reserve“) hat sich Prinz Harry nun so umfassend über das Leben hinter den Palastmauern geäußert, dass das Buch der Sprengkraft jener 500-Kilo-Bombe entspricht, die er als Offizier während seines Einsatzes über Afghanistan abwerfen ließ. Auf dem Trümmerfeld verblieben sind nun eine zerrüttete Familie und ein Volk, das sich Gedanken machen muss, wie es die Versehrten künftig beurteilen wird.

Man kann eine ganze Menge an Harrys Memoiren kritisieren. Sie sind an vielen Stellen despektierlich und geben intime Details preis, von denen man lieber nichts gewusst hätte, wie der erfrorene Penis nach einer Arktis-Tour, die Entjungferung hinter einem Pub, der gelegentliche Drogenkonsum. Bemerkenswerter als diese Skandalstellen, die schon kurz vor der Veröffentlichung des Buches für viel Wirbel gesorgt haben, ist aber, wie entschlossen Harry auf den mehr als 500 Seiten die Demontage der Windsors betreibt, seiner eigenen Familie also.

Denn die netten Royals, die dem Volk so viel Gutes tun, entpuppen sich, folgt man seinen Ausführungen, als nicht besonders sympathische Charaktere, die sich gegenseitig kritisch beäugen. Um sich selbst in ein besseres Licht zu rücken, schmieden sie mit Hilfe von Palastmitarbeitern Intrigen oder aber, wie Harry im Falle der verstorbenen Queen andeutet, werden genau von diesen manipuliert, um andere ins Abseits zu stellen.

Zu den größten Überraschungen des Buches gehört das Verhältnis von Harry zu seinem Bruder William. Zumindest bis zu seiner Heirat mit Meghan nahm die Welt an, dass die beiden ein enges Verhältnis hätten und sich nach dem frühen Tod der Mutter gegenseitig stützten. Stattdessen seien sie Erzrivalen gewesen.

William war laut Harry früh darauf bedacht, seine Position als Thronfolger von dem des „Ersatzmanns“ abzugrenzen. Als Harry seinem Bruder auf das Elite-Internat Eton folgte, soll William ihn angewiesen haben, in der Öffentlichkeit so zu tun, als kenne man sich nicht. In späteren Jahren, als Harry wohltätige Projekte in Afrika unterstützte, reagierte William verschnupft, da der Kontinent sein Beritt sei.

Harry zeichnet das Bild eines sensiblen Jungen

Sich selbst beschreibt Harry als sensiblen Jungen, der den Tod seiner Mutter nicht wahrhaben wollte und viele Jahre in der Vorstellung verharrte, Diana habe sich nur versteckt, um der Hetzjagd durch die Paparazzi zu entgehen. Er konnte sich schlecht konzentrieren, bekam regelmäßig Panikattacken, seine schulischen Leistungen ließen zu wünschen übrig.

Vater Charles bemühte sich, war aber, so Harry, der Herausforderung als alleinerziehender Vater nicht gewachsen. Als er seinem Sohn auf Schloss Balmoral die Nachricht des Todes der Mutter überbrachte, legte er seine Hand auf das Knie des Sohnes, zu einer Umarmung war er nicht imstande.

Als Vater habe er schon immer abwesend gewirkt, schreibt Harry. Nicht selten weckten ihn die Söhne abends, wenn er zwischen Postsäcken und Büchern am Schreibtisch eingeschlafen war. Tatsächlich kommt Charles in dem Buch aber vergleichsweise gut weg. Offenbar kümmerte er sich durchaus um seinen Sohn, den er „my darling boy“ nannte und der bis Mitte zwanzig bei ihm auf dem Landsitz Highgrove lebte.

Auch in späteren Jahren ließ er ihm regelmäßig durch seinen Koch Essen schicken, tröstete ihn, wenn er wieder mal als Prinz Schwachkopf in der Presse auftauchte, und nahm ihn schließlich doch in den Arm, als Harry von seinem Auslandseinsatz aus Afghanistan zurückkehrte. Doch eines verzieh ihm Harry offenbar nicht: Dass er entgegen der Bitten seiner Söhne, Camilla nicht zu heiraten, eben genau das tat.

Die mit Abstand schlechteste Figur gibt in „Spare“ denn auch die zweite Ehefrau von Charles ab. Camilla, die lange als Ehebrecherin galt, weil sie die Geliebte von Charles während der Ehe mit Diana war, wurde in den vergangenen Jahren zunehmend als unterstützende, sich nicht in den Vordergrund drängende Gefährtin des künftigen Königs wahrgenommen.