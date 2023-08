Nach einem wenig erfolgreichen Ausflug als Podcaster versucht sich das Herzogspaar von Sussex jetzt an Romantik. Meghan und Harry, wie die Royals in ihrer Wahlheimat Kalifornien heißen, sollen nach Berichten amerikanischer Medien die Rechte an dem Roman „Meet Me at the Lake“ der kanadischen Autorin Carley Fortune erworben haben, um die Geschichte des Liebespaares Will und Fern für den Streamingdienst Netflix zu verfilmen.

Mit mentalen Herausforderungen, traumatischen Kindheitserfahrungen und einem Elternteil, der bei einem Autounfall ums Leben kommt, erinnert Fortunes Roman an die Lebensgeschichte des Herzogspaares. Auch Toronto, Ort der Handlung, weist Parallelen auf. Zu Beginn der Beziehung reiste Prinz Harry immer wieder in die kanadische Stadt, um seine spätere Ehefrau zu besuchen, die dort damals als Schauspielerin für die Serie „Suits“ vor der Kamera stand.

Das Herzogspaar, das seit dem Rückzug aus dem britischen Königshaus mit seinen Kindern Archie und Lilibet in Montecito bei Los Angeles lebt, soll für die Filmrechte knapp vier Millionen Dollar gezahlt haben. Wann Netflix die Romanverfilmung zeigt, blieb vorerst offen.

Der Streamingdienst hatte vor drei Jahren einen Vertrag über angeblich 100 Millionen Dollar mit Meghan und Harry geschlossen. Die Zusammenarbeit der Sussexes mit Spotify war vor einigen Monaten nach nur einer Podcastfolge vorzeitig beendet worden.