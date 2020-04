© EPA

Kein royales Winken mehr

Nach seinem Abschied aus Großbritannien und dem Königshaus fällt es Prinz Harry offenbar schwer, sich in den Vereinigten Staaten einzuleben. Die Primatenforscherin Jane Goodall, eine Freundin des Fünfunddreißigjährigen, sagte der „RadioTimes“, Harry empfinde das neue Leben in Los Angeles als Herausforderung. Der Enkel von Königin Elisabeth II., der vor knapp zwei Jahren die kalifornische Schauspielerin Meghan Markle heiratete, habe sich aber schon länger mit Gedanken an einen Rückzug von royalen Pflichten getragen. Die 86 Jahre alte Britin erinnerte sich in der Programmzeitschrift an eine Einladung des Herzogspaares im vergangenen Sommer. Als Goodall versuchte, Archie, dem damals wenige Monate alten Sohn des Paares, ein royales Winken beizubringen, habe Prinz Harry abgelehnt. Sein Sohn würde „anders“ aufwachsen. Der Herzog von Sussex und seine Ehefrau hatten Anfang des Jahres den Abschied vom Königshaus verkündet. Nach einigen Monaten in Kanada zogen sie vor einigen Wochen nach Los Angeles, wo Markle vor 38 Jahren als Tochter eines Lichttechnikers und einer Yogalehrerin zur Welt gekommen war. (ceh.)