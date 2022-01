Bild: dpa

Dieses Twitter-Konto existiert nicht

Der britische Prinz Andrew ist nun auch in der öffentlichen Wahrnehmung nur noch eine Privatperson. In dieser Woche wurden alle offiziellen Kanäle des Herzogs von York in den sozialen Medien gelöscht, sowohl auf Twitter als auch auf Instagram und Facebook. Wer auf Twitter nach @TheDukeof­York sucht, stößt nun auf eine Nachricht, die lautet: „Dieses Konto existiert nicht.“ Bislang hieß es: „Das offizielle Twitter-Konto des Herzogs von York. Tweets von seiner König­lichen Hoheit sind unterzeichnet – AY“ (für Andrew York). Seine Facebook-Seite, die schon über Monate nicht aktualisiert wurde, ist nicht mehr verfügbar, sein Instagram-Konto „privat“ geführt.Die „Überarbeitung“ wurde vom Buckingham-Palast mit Zustimmung von Königin Elisabeth II., Andrews Mutter, veranlasst. Auch der Lebenslauf auf der offiziellen Website des Hofs wurde drastisch gekürzt und vor allem um die Stellungnahme der Königin vom 13. Januar ergänzt, in der festgelegt wurde, dass Andrew seine militärischen Ehrentitel und Schirmherrschaften verliert. Vorausgegangen war eine Entscheidung des New Yorker Gerichts, dass der Einundsechzig­jährige wegen sexueller Übergriffe in einem Zivilprozess angeklagt wird. (pps.)