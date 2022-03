Bild: dpa

16 Millionen Dollar für Roberts Giuffre

Prinz Andrews Einigung mit der Amerikanerin Virginia Roberts Guiffre, die von dem New Yorker Sexualstraftäter Jeffrey Epstein angeblich zu Geschlechtsverkehr mit dem Royal gezwungen wurde, kommt wohl auch Prinz Charles teuer zu stehen. Der britische Thronfolger hat sich laut Medienberichten bereiterklärt, seinem Bruder etwa neun Millionen Dollar zu leihen, um den vereinbarten Schadenersatz fristgemäß an Roberts Giuffre überweisen zu können. Nach der Klage der Amerikanerin vor einem Gericht in New York hatte sich Prinz Andrew vor drei Wochen mit ihr auf eine bislang geheime Summe geeinigt. Verschiedene britische Zeitungen berichteten von 16 Millionen Dollar für Roberts Giuffre, eine von ihr gegründete Stiftung und Gerichtskosten. Die Amerikanerin wirft dem Sohn der britischen Königin Elisabeth II. vor, im Jahr 2001 drei Mal nach Vermittlung durch Epstein mit ihr intim geworden zu sein. Roberts Giuffre war damals 17 Jahre alt. Prinz Andrew stimmte der Schadenersatzforderung der Achtunddreißigjährigen jetzt zu, um peinlichen Enthüllungen vor Gericht zu verhindern. Um Prinz Charles die geliehene Summe zurückzuzahlen, soll der Royal derweil versuchen, sein Chalet in Verbier in den Schweizer Alpen zu verkaufen. (ceh.)