Fein raus: Cardi B im Mai bei der Met Gala in New York Bild: AFP

US-Rapperin Cardi B wird nach einem Vorfall bei einem Konzert nicht zur Verantwortung gezogen. Der Fall sei wegen unzureichender Beweise geschlossen worden, teilte die Polizei in Las Vegas am Donnerstag der „Los Angeles Times“ mit. Vorwürfe von Körperverletzung seien fallen gelassen worden, hieß es weiter. Sie begrüßten die zügige Lösung der Angelegenheit seitens der Polizei, teilte das Anwaltsteam der 30 Jahre alten Sängerin laut „TMZ.com“ mit.

Eine Konzertbesucherin hatte nach einem Auftritt der Rapperin am Wochenende in der Casino-Stadt Vorwürfe der Körperverletzung bei der Polizei vorgebracht. Wie Videos in den sozialen Netzwerken zeigen, war Cardi B („Bodak Yellow“) aus den Zuschauerreihen auf der Bühne mit einem Getränk bespritzt worden. Als Reaktion darauf warf die Sängerin ein Mikrofon ins Publikum. Ob dabei jemand getroffen und verletzt wurde, ging aus dem Video nicht hervor.

Wie US-Medien berichteten, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Samstag in einem Outdoor-Club in Las Vegas. Die 30 Jahre alte Sängerin teilte auf Twitter eines der Videos, kommentierte es aber nicht.

Ein weiterer Videoausschnitt in den sozialen Netzwerken zeigte, wie Cardi B während des Konzerts auf der Bühne um Wasser bittet. Jemand aus ihrem Team fordert das Publikum daraufhin auf, die Rapperin mit Wasser zu bespritzen. Sie dreht den Fans dazu den Rücken zu und ruft „Das tut gut!“. In der Zwischenzeit wird ihr eine Flasche Wasser gereicht. Unklar war, ob der Vorfall mit dem Mikrofon davor oder danach statt fand. In diesem Fall traf die Flüssigkeit die Rapperin wohl unvermittelt ins Gesicht.

Zuletzt hatte es wegen Gegenständen, die Fans auf Konzertbühnen warfen, immer wieder Schlagzeilen gegeben. Sowohl Harry Styles als auch Bebe Rexha waren etwa von Handys getroffen worden. Die 33 Jahre alte Sängerin musste sogar genäht werden. Und Pink wunderte sich über einen Beutel mit Asche – ein Fan, dessen Mutter angeblich ebenfalls Fan war, hatte ihn auf die Bühne geworfen. Bei Ava Max stürmte ein Besucher sogar die Bühne und ohrfeigte die Sängerin.