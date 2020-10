© AP

47 Millionen Dollar Abfindung

Phil Collins plant eine Räumungsklage gegen seine frühere Ehefrau Orianne Cevey. Wie das amerikanische Klatschportal TMZ meldete, soll die Schweizerin, die die vergangenen Jahre mit dem Sänger und Drummer der Band Genesis („Down And Out“) in seiner Villa in Miami verbrachte, heimlich einen anderen Mann geheiratet haben. Der Musiker hatte die ehemalige Übersetzerin 1999 kennengelernt. Nach der Hochzeit und der Geburt von zwei Söhnen folgte 2006 die Trennung. Bei der Scheidung zwei Jahre später zahlte Collins der Sechsundvierzigjährigen knapp 47 Millionen Dollar, eine der höchsten Abfindungen unter Prominenten. Cevey heiratete wenig später einen Bankier, von dem sie sich 2016 wieder scheiden ließ. Es folgte die Versöhnung mit dem 69 Jahre alten Collins. Die heimliche Hochzeit mit einem 31 Jahre alten Geschäftsmann in der Spielerstadt Las Vegas beendete nun den zweiten Beziehungsversuch zwischen dem Briten und der Schweizerin. Sie soll Collins inzwischen gedroht haben, Peinlichkeiten aus seinem Privatleben öffentlich zu machen, falls er die Scheidungsabfindung von 2008 nicht aufstocke. (ceh.)