Schlagerstar Peggy March kann sich mit 75 Jahren eine neue Liebe zu einem Mann durchaus vorstellen. „Vielleicht. Wenn es die richtige Zeit ist. Das kann sein“, sagte die Sängerin dem Berliner Sender Schlager Radio auf Nachfrage.

Sie wisse zumindest, wie ein Künftiger nicht sein solle: „Also, nicht wie mein Mann. Er müsste ein völlig Anderer sein. Andy war ein Macher, ein starker Typ“, erinnerte sich die verwitwete Künstlerin. Ein neuer Mann müsse „softer“ sein.

Was March wichtig ist: „Sinn für Humor ist wahnsinnig notwendig. Ohne das kann ich nicht leben. Der muss nicht unbedingt schöne Augen haben oder ganz groß sein.“

Sie brauche aber ihre Freiräume: „Ich hasse es, wenn ein Mann mich immer fragt: Wo gehst Du hin? Meine Karriere ist mir sehr, sehr wichtig. Das muss er auch verstehen. Ich bleibe bei der Karriere.“

Mehr zum Thema 1/

March wurde 1948 in Pennsylvania geboren und ist schon früh erfolgreich gewesen: Ihren ersten Hit landete sie als 15-Jährige mit dem Lied „I Will Follow Him“. In den Sechzigerjahren kam sie nach Deutschland und feierte als Schlagerstar große Erfolge, unter anderem mit „Mit 17 hat man noch Träume“ und „In der Carnaby Street“. Nach einigen Jahren in München lebt sie seit 1999 in Florida.