Bild: dpa

„Ich habe den Bruch nicht angezettelt“

Paul McCartney will sich nicht länger die Schuld für das Ende der Beatles geben lassen. Nicht er, sagte der Neunundsiebzigjährige dem Sender BBC jetzt, sondern John Lennon habe 1970 das Aus bestimmt. „Ich habe den Bruch nicht angezettelt. Das war unser Johnny“, sagte McCartney. Lennon habe damals von einem Tag auf den anderen erklärt, die Beatles verlassen zu wollen. „Bedeutet so etwas das Ende oder nicht?“, fragte der Musiker in dem Interview, das die Zeitung The Guardian am Wochenende vor der Ausstrahlung am 24. Oktober in Auszügen abdruckte. Hintergrund der Trennung sei Lennons neues Leben mit der Künstlerin Yoko Ono gewesen. Nach einer strengen Erziehung durch eine Tante wollte Lennon sich damals ausprobieren. Aktionen wie „Bed-ins for Peace“, für die sich das Paar 1969 tagelang ins Bett legte, ließen sich laut McCartney aber nicht mit der Arbeit der Beatles vereinbaren. „John wollte sich immer irgendwie von der Gesellschaft verabschieden, weil er so streng erzogen worden war“, erinnerte sich McCartney. Lennon wurde im Dezember 1980 vor seiner Wohnung in Manhattan von dem Texaner Mark Chapman erschossen, der hoffte, durch das Verbrechen berühmt zu werden. McCartney brachte im vergangenen Dezember das Studioalbum „McCartney III“ heraus. (ceh.)