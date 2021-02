Bild: AP

„Aller Menschenrechte beraubt“

Hotelerbin und Realitydarstellerin Paris Hilton verlangt striktere Gesetze, um psychiatrische Jugendeinrichtungen in Utah zu kontrollieren. Bei einer Anhörung vor dem Senat des Bundesstaats schilderte die Neununddreißigjährige am Montag unter Tränen, wie sie nach einem Aufenthalt in der Provo Canyon School, einem Internat für verhaltensauffällige Jugendliche, jahrelang untere posttraumatischen Störungen gelitten habe. Wie im vergangenen Herbst durch den Dokumentarfilm „This is Paris“ bekannt wurde, hatte sie als Sechszehnjährige elf Monate in der Einrichtung verbracht. Hilton berichtete von Leibesvisitationen, Duschen vor Kameras und Einzelhaft. „Ich wurde jeden Tag verbal, psychisch und körperlich missbraucht. Ich wurde vom Rest der Welt isoliert und aller Menschenrechte beraubt“, wiederholte sie die Vorwürfe am Montag. Auch andere Prominente, unter anderen Michael Jacksons Tochter Paris und die Tattoo-Künstlerin Kat Von D, hatten in den vergangenen Monaten ähnliche Erfahrungen an der inzwischen verkauften Provo Canyon School öffentlich gemacht. (ceh.)