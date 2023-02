Aktualisiert am

Die Realitydarstellerin und Unternehmerin hat den Vornamen ihres Sohnes verraten: Er heißt wie eine Stadt in den USA – der Name soll aber auch eine symbolische Bedeutung haben.

Paris Hilton bei einer Veranstaltung in Los Angeles im Dezember 2022 Bild: AP

Ihre Fans müssen nicht länger warten. Paris Hilton, die vor vier Wochen zum ersten Mal Mutter wurde, hat den Namen ihres Sohnes verraten. „Er heißt Phoenix Barron Hilton“, ließ die amerikanische Realitydarstellerin und Unternehmerin am Mittwoch in ihrem Podcast „This is Paris“ wissen.

Der Entschluss, das Kind nach einem Ort zu benennen, ist älter als ihre Ehe mit dem Geschäftsmann Carter Reum. Wie Hilton in einem Vorabdruck ihrer Autobiographie „Paris“ schreibt, habe sie sich schon vor Jahren für „Phoenix“, auch bekannt als Stadt in Arizona, entschieden.

Bezug zur griechischen Mythologie

Ihr Kind sollte aber nicht nur den Namen eines Ortes tragen. Der Name sollte zugleich symbolische Bedeutung haben. „Phönix ist der Vogel, der verbrennt, um anschließend wieder aus der Asche emporzusteigen und zu fliegen“, erinnerte Hilton an die griechische Mythologie.

Nach jahrelangen Versuchen, schwanger zu werden, hatte eine Leihmutter im Januar das erste gemeinsame Kind der Zweiundvierzigjährigen mit ihrem Ehemann Reum zur Welt gebracht. Hilton hatte den Unternehmer, der aus einer früheren Beziehung schon eine Tochter hat, im Winter 2021 in Los Angeles geheiratet.

Sollte Hilton nochmal Mutter einer Tochter werden, hat sie auch schon einen Namen parat, wie sie verriet: Ganz im Sinne der Tradition soll sie London heißen.