Bild: dpa

„Sie fühlt sich ausgegrenzt und übersehen“

Mit der Familienplanung braucht Paris Hilton nicht bis zur geplanten künstlichen Befruchtung zu warten. Wie nach ihrer Hochzeit mit dem Unternehmer Carter Reum in der vergangenen Woche bekannt wurde, ist ihr Ehemann bereits Vater. Laut New York Post brachte die Realitydarstellerin Laura Bellizzi („Secrets Of Aspen“) vor neun Jahren eine gemeinsame Tochter zur Welt. Reum soll das Kind aber nur einmal gesehen haben. Das könnte sich nun ändern. Angeblich wurde das Mädchen, das mit seiner Mutter in Kalifornien lebt, durch die Berichterstattung über Hiltons Hochzeit wieder auf ihren Vater aufmerksam. „Sie hat auch die Artikel gelesen, dass Paris und Carter eine Familie gründen wollen. Sie fühlt sich ausgegrenzt und übersehen. Sie möchte jetzt eine Beziehung zu ihrem Vater“, sagte eine Vertraute dem Blatt. Die 40 Jahre alte Hilton, die sich auf Rat ihrer Freundin Kim Kardashian für eine künstliche Befruchtung entschied, um das Geschlecht des Kindes oder der Kinder bestimmen zu können, hielt sich mit Äußerungen über eine mögliche Rolle als Stiefmutter derweil zurück. (ceh.)