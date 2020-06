© dpa

Hochzeit im kleinen Kreis

Angespornt durch die Corona-Krise hat der Schauspieler und Kabarettist Ottfried Fischer seine langjährige Lebensgefährtin Simone geheiratet. „Ich wusste schon immer, dass ich Simone heiraten will, aber durch die Corona-Krise wurde uns dieses Zeichen der Verbundenheit besonders wichtig“, sagte der 66-Jährige der „Bild“-Zeitung vom Mittwoch.Fischer und seine 49 Jahre alte Frau heirateten demnach am vergangenen Freitag in Passau. Die Hochzeit habe im kleinen Kreis mit 15 Freunden und Familienmitgliedern stattgefunden. „Spätes Glück vertreibt das welke Laub“ habe als Motto auf der Hochzeitstorte gestanden. Auf die standesamtliche Trauung solle noch eine kirchliche folgen. (AFP)