„Ungeheuerliche Verletzung“ von Menschenrechten

Die Schauspielerinnen Melissa Sagemiller und Louisette Geiss sowie weitere Missbrauchsopfer des früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein werden entschädigt. Nach einer Sammelklage der Opfer und einer Bürgerrechtsklage der Staatsanwaltschaft sprach ein Gericht in New York den Frauen am Dienstag insgesamt fast 19 Millionen Dollar zu, die durch einen Fonds verteilt werden sollen. Da einige Dutzend Opfer Klage erhoben, blieb vorerst offen, wie hoch die einzelnen Entschädigungen sind. Wie das Justizministerium des Bundesstaats New York mitteilte, wurden auch die Stillschweigevereinbarungen aufgehoben, die Weinstein und die von ihm gegründeten Filmgesellschaften Miramax und The Weinstein Company (TWC) den Missbrauchsopfern vorlegten. Sie stellten, so die Entscheidung des Gerichts, eine „ungeheuerliche Verletzung“ von Menschen- und Bürgerrechten dar. Bei einem Strafverfahren wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs war der frühere Produzent im März bereits zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. (ceh.)