Bild: dpa

„Die Anzeige nehme ich sehr gerne in Kauf“

Der Comedian Oliver Pocher ist am Samstagabend bei einem Boxkampf in Dortmund angegriffen wurden. Er saß in der Westfalenhalle in der ersten Reihe im Publikum des Kampfes von Felix Sturm, als ein Mann zu ihm kam und ihm unvermittelt ins Gesicht schlug. Pocher fiel auf den leeren Stuhl neben seinem Platz, legte schützend die Hände über seinen Kopf und ergriff dann die Flucht, wie Videos in den sozialen Medien zeigen. Der Täter ist ebenfalls Comedian, er nennt sich „Fat Comedy“. Laut der Plattform „Report-K“ veröffentlichte er auf Instagram ein Video von der Tat und schrieb dazu: „Weil du so einen unschönen Charakter hast, Menschen gerne erniedrigst, Menschen unterstützt, die behaupten vergewaltigt worden zu sein, obwohl es nicht stimmt – die Anzeige nehme ich sehr gerne in Kauf, liebe Grüße Omar.“ Der Comedian ist befreundet mit dem Rapper Samra, gegen den Vergewaltigungsvorwürfe erhoben worden waren, die der Rapper zurückgewiesen hatte. Am Sonntag war der Account von „Fat Comedy“ auf Instagram nicht mehr erreichbar. Von Pocher gab es zunächst keine Stellungnahme zu dem Vorfall. (sede.)