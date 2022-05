Bild: dpa

Überraschender Tod seines ältesten Kindes

Der Rockmusiker Nick Cave trauert um seinen Sohn Jethro. Wie Cave am Montag mitteilte, verstarb der Einunddreißigjährige unerwartet in Australien. Jethro Lazenby, das älteste Kind des Musikers aus der Verbindung mit dem australischen Model Beau Lazenby, soll unter psychischen Störungen gelitten haben. Er war erst wenige Tage vor seinem Tod aus einem Gefängnis in Melbourne entlassen worden, wo er nach einem Angriff auf seine Mutter eine Haftstrafe verbüßte. Nach Handgreiflichkeiten und Morddrohungen gegen eine Freundin hatte Lazenby, der in den vergangenen Jahren als Model für Versace und Balenciaga vor der Kamera stand, schon 2018 einige Monate hinter Gittern verbracht.Cave, der Sänger der Band Nick Cave and the Bad Seeds („Jubilee Street“), trauert bereits um das zweite Kind. Im Jahr 2015 wurde sein 15 Jahre alter Sohn Arthur tödlich verletzt, als er im Drogenrausch ein Kliff in England hinunterstürzte. Wie Cave damals sagte, zog er nach dem Tod des Jungen nach Los Angeles, um der Trauer zu entkommen. Seinen ältesten Sohn Jethro soll der Musiker, Komponist und Autor erst als Sieben- oder Achtjährigen kennengelernt haben. Als Caves Freundin Lazenby ihn 1991 zur Welt brachte, war der Australier bereits mit der Journalistin Viviane Carneiro verheiratet. Zehn Tage nach Jethros Geburt wurde auch sie Mutter eines Sohnes. (ceh.)