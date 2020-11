© dpa

„Wir werden ihn sehr vermissen“

Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) trauern um ihren Familienhund Lupo. „Leider ist am vergangenen Wochenende unser lieber Hund Lupo gestorben. Er war in den letzten neun Jahren das Herz unserer Familie, und wir werden ihn sehr vermissen. – W & C“, schrieben sie im Instagram-Kanal des Kensington Palastes. Dazu teilte das Paar ein Foto des schwarzen Cockerspaniels. Die Royals nahmen Lupo im Jahr 2012 zu sich, etwa ein Jahr vor der Geburt ihres ersten Sohnes, Prinz George. Dank Lupo wurde die Rasse der Cockerspaniels in Großbritannien sehr populär. (dpa)