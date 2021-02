Bild: AP

„Entsetzliche“ Übergriffe

Der amerikanische Rocker Marilyn Manson soll mehr Frauen missbraucht haben als bislang bekannt. Nach „Westworld“-Darstellerin Evan Rachel Wood, Fotografin Ashley Walters und drei weiteren mutmaßlichen Opfern erhoben jetzt auch das Model Scarlette Kapella, Stylistin Love Bailey und die Unternehmerin Torii Lynn in sozialen Medien Anschuldigungen gegen den Zweiundfünfzigjährigen. Wie Wood soll Manson sie sexuell missbraucht und psychisch unter Druck gesetzt haben. Die Schauspielerin, die den Musiker 2007 als Achtzehnjährige traf, hatte am Montag bei Instagram von „entsetzlichen“ Übergriffen berichtet. Mansons Musiklabel Loma Vista ließ ihn daraufhin fallen, verschiedene Sender sagten Serienepisoden mit Gastauftritten des Sängers ab. Am Dienstag teilte auch die Künstleragentur CAA mit, nicht länger mit dem Musiker zusammenzuarbeiten. (ceh.)