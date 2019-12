© dpa

„Ich kann es kaum erwarten“

Das deutsche Model Toni Garrn und der britische Schauspieler Alex Pettyfer („Magic Mike“) haben sich verlobt. Das gab das Paar auf Instagram bekannt. Pettyfer habe ihr an Weihnachten auf Knien einen Antrag gemacht, schrieb die 27 Jahre alte Garrn. „An dem Tag an dem wir uns kennengelernt haben hat er mein Leben geändert und mir gezeigt, was wahre Liebe ist – also Ja, ich kann es kaum erwarten, jeden Tag (zumindest fast) und mein ganzes Leben mit dir zu verbringen.“ Der zwei Jahre ältere Pettyfer kommentierte das Foto, das das Paar küssend und den Ring an Garrns Finger zeigt, mit den Worten: „Manche heiraten ihren besten Freund. Manche heiraten ihren Seelenverwandten. Ich habe beides.“ Laut amerikanischen Medienberichten ist es bereits das dritte Mal, dass Pettyfer einer Frau einen Antrag macht. Die vorherigen Beziehungen gingen jedoch noch vor dem Gang zum Traualtar in die Brüche. Garrn, die zuvor unter anderem mit dem amerikanischen Schauspieler Leonardo DiCaprio liiert war, und Pettyfer sollen seit zehn Monaten zusammen sein – die Ankündigung ihrer Verlobung ist auch das erste offizielle Foto des Paares. (jant.)