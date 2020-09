© AFP

Prominenter Besuch auf der ISS

Tom Cruise darf an Bord einer Raumkapsel von SpaceX ins All fliegen. Die amerikanische Raumfahrtbehörde (Nasa) reservierte dem Hollywood-Star für Oktober 2021 einen Platz, um ihn zu Dreharbeiten auf die Internationale Raumstation (ISS) zu bringen. Der für ausgefallene Drehorte bekannte Cruise hatte schon vor einigen Monaten angekündigt, für ein Filmprojekt die Erde zu verlassen. Wie inzwischen bekannt wurde, wird der Achtundfünfzigjährige beim Flug zur ISS von Regisseur Doug Liman begleitet. Der Filmemacher, mit dem Cruise auch das Science-Fiction-Drama „Edge of Tomorrow“ und die Tragikomödie „Barry Seal – Only in America“ drehte, soll auch das Script für die bislang geheime Produktion geschrieben haben. (ceh.)